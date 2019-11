Newyorške borze končale neenotno, Dow Jones in S&P z rekordom

New York, 13. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Kljub nekaterim poročilom o težavah pri sklepanju delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, sta indeksa Dow Jones in S&P 500 končala na rekordnih vrednostih, medtem ko je indeks Nasdaq trgovanje sklenil tik pod gladino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.