Hrvaški kolesar zaradi zlorabe dopinga štiri leta na hladnem

Zürich, 13. novembra - Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je Hrvatu Kristijanu Đuraseku zaradi zlorabe dopinga izrekla štiriletno kazen. Dvaintridesetletni Hrvat je kršil dopinška pravila med 2016 in 2019, so sporočili iz Ucija. Đurasek je bil v zadnjih letih član ekipe UEA Team Emirates, kjer nastopata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Jan Polanc.