Še danes pripombe na modele vrednotenja nepremičnin

Ljubljana, 15. novembra - Zainteresirani lahko še danes svoji občini in Geodetski upravi RS (Gurs) pošljejo mnenja in pripombe na predlagane modele vrednotenja nepremičnin. Gurs bo podlagi pripomb pripravil končni predlog modelov za sprejetje na vladi, sledilo bo novo množično vrednotenje, ki mora biti po zakonu opravljeno do konca marca 2020.