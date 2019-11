Pomanjkanje podpore članstva po mnenju Levaniča pravi razlog za odstop vodstva Mladega foruma

Ljubljana, 13. novembra - Glavni tajnik SD in nekdanji predsednik Mladega foruma SD Dejan Levanič je ocenil, da je razlog za odstop širšega vodstva Mladega foruma to, da "so ocenili, da nimajo več podpore članstva za naprej". Po njegovem je slišati o "burnem internem dogajanju" zaradi sobotnega kongresa podmladka SD.