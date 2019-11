Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil z rastjo

Ljubljana, 13. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je okrepil za 0,34 odstotka na 878,81 točke. Med blue chipi so največjo rast zabeležile delnice Telekoma Slovenije, najbolj pa so se podražile Mercatorjeve delnice, ki sicer niso del SBI TOP. Vlagatelji so ustvarili za 863.030 evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.