Svet za nacionalno varnost želi spremembo zakonodaje za možnost ukrepanja proti "vardam"

Ljubljana, 13. novembra - Svet za nacionalno varnost je na današnji redni seji med drugim naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali tudi ob aktivnostih samooklicanih vaških straž in skupin, kot je denimo Štajerska varda.