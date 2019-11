Društvo Pest proti neupravičenim postopkom zaradi uporabe konoplje

Ljubljana, 13. novembra - Društvo za človekove pravice Pest se zavzema za sodno rehabilitacijo in povračilo škode zaradi sodnega pregona slovenskih državljanov zaradi gojenja in uporabe konoplje, ki je bil po njihovi oceni neupravičen in nezakonit. Zdaj zbirajo potrebno dokumentacijo, po njeni analizi pa se bodo odločili za nadaljnje korake, so napovedali danes.