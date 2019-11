V Stari mestni elektrarni premiera predstave Spanje/Oblike, krajine, pošasti

Ljubljana, 14. novembra - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (Smeel) bo drevi ob 20. uri premiera predstave Spanje/Oblike, krajine, pošasti po zasnovi in v režiji Barbare Novakovič Kolenc. Avtorica se v predstavi opira na bogato ikonografijo upodobitev spanja iz Stare in Nove zaveze ter na druga besedila in umetnine, ki temeljijo na preučevanju spanja.