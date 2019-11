GZS člane poslala v boj za državne ukrepe za blaženje učinkov sprememb minimalne plače

Ljubljana, 13. novembra - GZS je pripravila generičen obrazec, v okviru katerega naj bi njeni člani popisali predvidene težave zaradi novele zakona o minimalni plači in ga s pozivom, naj pomagajo omiliti posledice sprememb, posredovali ministrstvoma za delo in gospodarstvo, je danes potrdila generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. V sindikatih so razburjeni.