Na Bledu predlogi za izboljšanje sistemov zdravstvenega in invalidskega zavarovanja

Bled, 13. novembra - Slovenija ob pokojninski reformi potrebuje tudi spremembe na področju zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, so se strinjali udeleženci današnjega drugega in sklepnega dne konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki v organizaciji GV Založbe poteka na Bledu. Strokovnjaki so predstavili različne možnosti za izboljšanje sistemov.