Zaslišanje tožilcev v zadevi Kangler prestavljeno za nedoločen čas

Ljubljana, 13. novembra - Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je začasno zadržalo tudi izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, če se nanaša na državne tožilce, tudi za danes in v četrtek predvidenih zaslišanj tožilcev ne bo. Kot je za STA potrdil predsednik preiskovalne komisije Žan Mahnič, bodo z zaslišanji počakali do končne odločitve ustavnega sodišča.