Kljub zastoju dogovora o Počku se vojska drži svojega dela obveznosti

Ljubljana/Postojna, 13. novembra - Ministrstvo za obrambo in vojska kljub temu, da postojnski občinski svet ni obravnaval predloga začasnega dogovora glede osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku, spoštujeta večino omejitev za vojsko, ki so jih v dogovoru predvideli. Edini del, ki ga brez dokumenta ne morejo uresničiti, so izplačila poravnav lokalni skupnosti.