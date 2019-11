Po izrednem plimovanju se razmere na slovenski obali umirjajo

Koper/Piran/Izola, 13. novembra - Visoko plimovanje morja, ki je že ponoči zajelo slovensko obalo, je najhuje prizadelo Izolo in Piran. Skupno so gasilci opravili okoli 60 intervencij, je ocenil vodja koprske izpostave uprave za zaščito in reševanje Rok Kamenšek. Razmere se umirjajo, glede na za petek napovedano slabo vreme pa so prebivalcem brezplačno na voljo protipoplavne vreče.