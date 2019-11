V Ljubljani se začenja BIO 26

Ljubljana, 14. novembra - V Ljubljani se z uradnim odprtjem v podhodu Ajdovščina drevi začenja bienale oblikovanja BIO 26. Bienale, ki letos nosi naslov Skupno znanje, poleg razstave v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) obsega še projekte v šestih institucijah za produkcijo in posredovanje znanja v prestolnici - med njimi so knjižnica, muzej in univerza.