Slovenski turizem išče goste visoke vrednosti

Ljubljana, 13. novembra - Slovenski turizem ostaja zavezan cilju dviga dodane vrednosti in turističnih prilivov. Kako nasloviti in privabiti goste dodane vrednosti, so se spraševali danes na Dnevih slovenskega turizma. Direktorica marketinga Sava Hotels & Resorts Ana Praprotnik je med drugim poudarila, da se je treba postaviti v čevlje gosta in razmišljati kot on.