Slovenski reprezentančni nogomet bo spet praznoval

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 15. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca bo po septembrski 25. obletnici prve kvalifikacijske tekme v samostojni državi v nedeljo in ponedeljek praznovala še dva jubileja - 20-letnico preboja na evropsko prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem in 10-letnico ob uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki.