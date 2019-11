Ob dnevu slovenske hrane in tradicionalnem zajtrku o pomenu lokalne hrane

Ljubljana, 13. novembra - Pred dnevom slovenske hrane in tradicionalnim slovenskim zajtrkom so deležniki, ki sodelujejo pri projektu, znova poudarili pomen lokalno pridelane hrane. Tako je letos dan tudi zahvala vsem pridelovalcem in predelovalcem hrane. "Lokalna hrana je hrana sedanjosti in nedvomno tudi prihodnosti," je poudaril Jože Podgoršek s kmetijskega ministrstva.