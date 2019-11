Protestniki še naprej blokirajo avtocesto med Španijo in Francijo

Barcelona, 13. novembra - Zagovorniki neodvisnosti Katalonije še naprej blokirajo avtocesto med Španijo in Francijo. Več sto aktivistov je v torek zvečer postavilo barikade in zasedlo cesto pri Gironi, zato je moralo noč v svojih vozilih preživeti okoli 500 voznikov avtomobilov in tovornjakarjev. Davi so se protestniki spopadli s policisti, ki so jih skušali odstraniti.