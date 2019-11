Dan delodajalcev 2019: Čas je za nov plačni model

Ljubljana, 13. novembra - Spremembe minimalne plače še bolj intenzivno terjajo vzpostavitev novega plačnega modela, so se strinjali zbrani na današnjem Dnevu delodajalcev 2019, ki ga je pod naslovom Skupaj do sodobnega plačnega modela v Ljubljani organizirala GZS. Model mora biti strokoven in pravičen, za to pa bo potreben socialni dialog, je bilo mogoče slišati.