Koper, 13. novembra - V torek zvečer so policisti na izhodu iz predora Kastelec ustavili tri osebna vozila, ki so jih vozili dva državljana Črne gore in državljan Srbije, so sporočili s Policijske uprave Koper. Tujci so prevažali sedem državljanov Turčije in pet državljanov Iraka, ki so v državo vstopili nezakonito. Policijski postopki z vpletenimi tujci še potekajo.