Mirenski župan po poročanju Primorskih novic vozil vinjen

Ljubljana, 13. novembra - Župana Mirna-Kostanjevice Mauricija Humarja so v petek ujeli pri vožnji v vinjenem stanju. Alkotest mu je pokazal 0,31 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ob upoštevanju tolerance pa so mu policisti očitali 0,26 miligrama. Oglobili so ga, mu pripisali osem kazenskih točk in mu za en dan vzeli vozniško dovoljenje, poročajo Primorske novice.