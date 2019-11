New York, 13. novembra - Košarkarji Miamija z Goranom Dragičem so v ligi NBA v 10. obračunu dosegli že sedmo zmago in ostajajo neporaženi na domačem parketu. V noči na sredo so premagali Detroit s 117:108, Ljubljančan pa je za ekipo iz Floride dosegel 18 točk in šest podaj.