V Hongkongu se nadaljujejo protivladni protesti

Hongkong, 13. novembra - V Hongkongu se danes nadaljujejo protivladni protesti, spopadi s policijo in vandalizem. Protestniki nadaljujejo blokade cest in postaj podzemne železnice. Po noči spopadov s policisti, ki so v torek proti protestnikom prvič posredovali na univerzitetnih kampusih, so okrepili varnostne razmere. Iz mesta odhajajo kitajski študenti.