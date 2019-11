Zarja Vršič letošnja prejemnica prevajalske nagrade Radojke Vrančič

Ljubljana, 13. novembra - Zarja Vršič je letošnja prejemnica nagrade Radojke Vrančič, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje prevajalcem, starim do 35 let, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrado bo prejela za prevod prvenca francoskega pesnika Eugena Guillevica Zemljevoden.