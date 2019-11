Zaradi neurij in visoke plime poplavljeni številni kraji ob hrvaški obali

Zagreb, 13. novembra - Hrvaško obalo je v torek zajelo ena najmočnejših letošnjih neurij. Jugo, ki je ponekod dosegel zgodovinsko rekordne hitrosti, je na morju povzročal visoke valove, na kopnem pa ruval drevesa in poškodoval poslopja. Zaradi dežja in plimovanja so poplavljeni številni obalni kraji od Istre do Dalmacije, pa tudi znamenita Dioklecijanova palača v Splitu.