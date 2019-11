Ricky Gervais bo petič vodil zlate globuse

Los Angeles, 13. novembra - Provokativni britanski komik Ricky Gervais bo januarja petič vodil podelitev zlatih globusov, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili organizatorji. Vsakoletno podelitev filmskih in televizijskih nagrad mnogi vidijo kot pomemben pokazatelj uspeha pri kasnejših oskarjih. "Spet so mi dali ponudbo, ki je ne morem zavrniti," je dejal Gervais.