Evropske borze začele s padci

London/Frankfurt/Pariz, 13. novembra - Osrednje evropske borze so trgovalni dan večinoma začele obarvane v rdečo. Vlagatelji so sledili razpoloženju na azijskih borznih trgih, kjer na trgovanje vplivajo predvsem nemiri v Hongkongu. Slaba volja prevladuje tudi zaradi pomanjkanja novic o napredku trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, poročajo tuje agencije.