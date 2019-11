Kadri v zdravstveni negi: Novomeška bolnišnica še uspeva zagotavljati nemoteno zdravstveno nego

Novo mesto, 21. novembra - V Splošni bolnišnici Novo mesto se, podobno kot v drugih tovrstnih zavodih po državi, srečujejo s pomanjkanjem kadra zdravstvene nege in to predvsem zaradi okrepljene dnevne odsotnosti. Težave s kadrom imajo praktično na vseh bolnišničnih oddelkih, vendar z razpisi, novimi zaposlitvami in reorganizacijo še uspevajo zagotavljati nemoteno delo.