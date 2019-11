Zaradi plimovanja največ težav v Izoli

Izola/Piran/Seča, 13. novembra - Zaradi visokega plimovanja in posledičnega zalivanja morja so gasilci koprske gasilske brigade ponoči opravili več intervencij. Najbolj dejavni so bili v Izoli, in sicer na območju od mandrača do Svetilnika, kjer so posredovali 15-krat pri prečrpavanju vode, delili so tudi protipoplavne vreče, je povedal vodja izmene Dragan Puzić.