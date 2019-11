Ljubljana, 13. novembra - Danes bo oblačno in deževno, zjutraj in deloma dopoldne bodo v zahodni polovici države še možni krajevni nalivi. Predvsem v Gornjesavski dolini bo dež lahko prešel v sneg. Padavine bodo proti večeru oslabele in ponoči ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.