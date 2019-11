Primorske novice: Sodišče odpravilo hišni pripor za koprskega kriminalista

Koper, 13. novembra - Koprski kriminalist, ki ga sumijo neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ni več v hišnem priporu, poročajo Primorske novice. Višji sodniki so namreč ugodili pritožbi njegove zagovornice Monike Mavsar in odpravili ukrep hišnega pripora, ki ga je v začetku oktobra odredil zunajrazpravni senat koprskega okrožnega sodišča.