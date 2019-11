Iz Gaze nove rakete nad Izrael

Tel Aviv, 13. novembra - Z območja Gaze so nad Izrael danes poletele nove rakete, ki so jih izstrelili palestinski skrajneži. Zlasti na mejnem območju z Gazo so razglasili nevarnost raketiranja. Sirene so se oglasile tudi v mestu Aškelon. Pred tem je izraelska vojska ponoči znova izvedla več letalskih napadov na cilje v Gazi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.