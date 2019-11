Maša Pelko v Žrtvah radia bum bum eksperimentalno skozi zgodovino in vlogo radia

Ljubljana, 13. novembra - Na Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) so v torek predvajali radijsko igro Žrtve radia bum bum, ki jo je Maša Pelko v sodelovanju s študenti igre ustvarila po kultni drami Dušana Jovanovića Žrtve mode bum bum. Ob priložnosti so režiserki in ekipi predali tudi nagrado, ki jo je radijska igra marca osvojila na UK Radio Drama Festivalu.