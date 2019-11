Azijske borze ob čakanju na pomembnejše gospodarske novice navzdol

Tokio, 13. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji so se danes v povprečju obrnili navzdol. Vlagatelji, ki spremljajo dogajanje v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko, so sicer ta teden v pričakovanju govora prvega moža Feda in pomembnejših gospodarskih kazalnikov iz Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.