Požari na vzhodu Avstralije uničili 1,1 milijona hektarjev površin

Canberra, 13. novembra - Na vzhodu Avstralije je bilo v uničujočih požarih, ki divjajo od oktobra, uničenih več kot 1,1 milijona hektarjev površin. To je po navedbah gasilcev že več kot v treh zadnjih sezonah požarov v naravi. Glede na torek so se nekoliko izboljšale vremenske razmere, tako da so znižali stopnjo nevarnosti za več požarov, ki pa jih je še vedno okoli 140.