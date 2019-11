Đoković izgubil zanimiv dvoboj s Thiemom, ki je že v polfinalu

London, 13. novembra - Avstrijec Dominic Thiem je v drugem krogu skupine Björn Borg na zaključnem turnirju najboljše osmerice teniških igralcev sezone v Londonu (devet milijonov dolarjev nagradnega sklada) ugnal Srba Novaka Đokovića s 6:7 (5), 6:3 in 7:6 (5). Po dveh urah in 47 minutah in po izjemno zanimivem in izenačenem dvoboju je prišel do druge zmage na turnirju.