Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Vlagatelji so optimistični zaradi izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da so ZDA blizu podpisa trgovinskega sporazuma s Kitajsko, ni pa ponudil novih podrobnosti o pogajanjih, poročajo borzni analitiki.