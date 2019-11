Ježičanke do sedme zmage v DP

Ljubljana, 12. novembra - V zaostali tekmi sedmega kroga 1. SKL so v ljubljanskem derbiju košarkarice Ježice v drugem polčasu nadigrale nasprotnice iz Akson Ilirije in na koncu proti zadnjeuvrščeni ekipi lige zmagale z 42 točkami razlike (82:40) ter druge na lestvici. Zadnja tekma sedmega kroga med Mariborom in Jasmin sport Ledito bo v sredo, 20. novembra.