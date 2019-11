Po likvidaciji palestinskega poveljnika z območja Gaze toča raket na Izrael

Tel Aviv/Gaza, 12. novembra - Palestinski skrajneži so danes na smrt visokega poveljnika skrajne palestinske skupine Islamski džihad Baha Abuja al Ata odgovorili s točo raket na izraelske kraje. Po navedbah izraelskih medijev so jih izstrelili več kot 150, 60 jih je prestregla protiraketna obramba. Sledili so novi izraelski letalski napadi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.