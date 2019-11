Finance o delitveni ekonomiji (13. 11.)

Ljubljana, 12. novembra - Rok Pikon v komentarju Kako se je izjalovila delitvena ekonomija piše o zapletu v ljubljanski občini glede ponudbe souporabe vozil. Trenutno je v Ljubljani en ponudnik souporabe vozil Avant car, ki se mu želi pridružiti Plan-net solar in za to izkoristiti mestno infrastrukturo. Do te ima legitimno pravico, a očitno občini to ne ustreza.