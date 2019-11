Ajdovski Pipistrel želi kupiti Adriino letalsko šolo

Ajdovščina, 12. novembra - V ajdovski družbi Pipistrel so danes potrdili, da so oddali ponudbo z izkazanim interesom za nakup letalske šole Adrie Airways kot celote, vključno z vsem premoženjem, blagovno znamko in certifikatom šole. Šolanje pilotov želijo nadaljevati na Brniku in morda celo v Mariboru, je za STA povedal direktor Pipistrela Ivo Boscarol.