Ob prelomu leta: Napadi na verske ustanove med odmevnejšimi terorističnimi napadi po svetu

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 16. decembra - Teroristični napadi so se dogajali tudi v iztekajočem se letu. Med medijsko odmevnejšimi so bili marčevski napadi na novozelandski mošeji, velikonočni napadi na več cerkva in hotelov v Šrilanki ter napad na sinagogo v nemškem Halleju.