Erjavcu se Macronova izjava o možgansko mrtvem Natu ne zdi koristna

Bruselj, 12. novembra - Obrambni minister Karl Erjavec je danes v Bruslju ocenil, da izjava francoskega predsednika Emmanuela Macrona o možgansko mrtvi zvezi Nato ni koristna. Obrambni ministri unije so se sicer strinjali, da sodelovanje EU in Nata še nikoli ni bilo tako pozitivno in konkretno, kot je sedaj.