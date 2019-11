Štiri stoletja in pol ajdovske industrije

Ajdovščina, 12. novembra - Mineva 458 let, odkar je zaživela industrija na Ajdovskem. Cesar Ferdinand I. Habsburški je namreč prav na današnji dan leta 1561 izdal koncesijo petim družabnikom za dva plavža ob reki Hubelj in rudnik Napredalo med Podkrajem in Vodicami. Na občini nameravajo to bogato tehnično dediščino izkoristiti tudi v turistične namene.