Neurja prizadela Italijo, Benetke pod vodo

Benetke, 12. novembra - Italijo so danes prizadela neurja. Benetke so zaradi izredne plime pod vodo, po poročanju medijev je poplavljenih 45 odstotkov mestnega središča. V Materi na jugu Italije so zaprte šole, v pokrajini Kalabrija piha močan veter. O izrednih razmerah poročajo iz pokrajine Apulija, neurja pa so prizadela tudi Sicilijo.