Dalmacijo zajelo najhujše letošnje neurje

Zagreb/Split/Dubrovnik, 12. novembra - V Dalmaciji danes piha najmočnejši jugo letos, njegovi sunki presegajo tudi 140 kilometrov na uro, poročajo hrvaški mediji. Veter je povzročil večmetrske valove, ruval drevesa in poškodoval poslopja. Zaradi nižjega pritiska in plime so v številnih krajih potopljeni obalni deli.