S Tommasom Abela Ferrare začetek 30. Liffa

Ljubljana, 13. novembra - S filmom Tommaso v režiji in po scenariju festivalskega gosta Abela Ferrare se drevi v Cankarjevem domu začenja jubilejni, 30. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe). Poleg Ferrari bosta retrospektivi posvečeni še Agnes Varda in kubanskemu filmu, med filmi v tekmi za vodomca pa so Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča.