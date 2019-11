Sloveniji pohvale za napredek pri zaščiti človekovih pravic

Ženeva, 12. novembra - Slovenija je danes v Ženevi v okviru tretjega kroga univerzalnega periodičnega pregleda človekovih pravic po državah predstavila napredek, ki ga je dosegla v zadnjih petih letih. Kot so sporočili z MZZ, so države pohvalile Slovenijo, ker je uresničila veliko število priporočil, ki jih je prejela v prejšnjem krogu, in sicer 138 od 142.