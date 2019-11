Fakulteta za tehnologijo polimerov s pomembnimi naložbami

Slovenj Gradec, 12. novembra - Slovenjgraška Fakulteta za tehnologijo polimerov je danes javnosti predstavila dve pomembni naložbi, nov laboratorij in novo študijsko sobo. Fakulteta, ki ponuja študijske programe na področju polimernih materialov in tehnologij in se stalno širi, je obe naložbi opremila v sodelovanju s podjetji, v katerih so kadri s te fakultete zelo zaželeni.