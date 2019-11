Družinski komediji Košarkar naj bo 2 druga zlata rola

Ljubljana, 12. novembra - Film Košarkar naj bo 2 scenarista Primoža Suhodolčana in režiserja Borisa Bezića si je v kinematografih do danes ogledalo 50.867 gledalcev. To je filmski ekipi v manj kot dveh mesecih predvajanja na velikih platnih prineslo drugo zlato rolo. Družinska komedija je tudi najbolj gledan slovenski film letošnjega leta, so sporočili iz Koloseja.